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Общество 13 мая 2024 09:45

КФУ вошел во всемирный рейтинг лучших университетов

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46 российских вузов вошли во «Всемирный рейтинг лучших 2000 университетов». Среди них оказался и Казанский федеральный университет, следует из информации на сайте Центра всемирного рейтинга CWUR.

В мировом рейтинге вуз из Татарстана занял 1049-е место, а среди вузов страны — 18-е.

Первым среди таких учебных заведений из России стал Московский государственный университет, оказавшийся на 233-й позиции, вторым — Физический институт имени Лебедева РАН — 292-е место. Замкнул тройку Курчатовский институт — 468-е место.

#КФУ #рейтинг
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