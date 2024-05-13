Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
КФУ вошел во всемирный рейтинг лучших университетов
46 российских вузов вошли во «Всемирный рейтинг лучших 2000 университетов». Среди них оказался и Казанский федеральный университет, следует из информации на сайте Центра всемирного рейтинга CWUR.
В мировом рейтинге вуз из Татарстана занял 1049-е место, а среди вузов страны — 18-е.
Первым среди таких учебных заведений из России стал Московский государственный университет, оказавшийся на 233-й позиции, вторым — Физический институт имени Лебедева РАН — 292-е место. Замкнул тройку Курчатовский институт — 468-е место.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»