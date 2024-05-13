КФУ вошел во всемирный рейтинг лучших университетов

46 российских вузов вошли во «Всемирный рейтинг лучших 2000 университетов». Среди них оказался и Казанский федеральный университет, следует из информации на сайте Центра всемирного рейтинга CWUR.

В мировом рейтинге вуз из Татарстана занял 1049-е место, а среди вузов страны — 18-е.

Первым среди таких учебных заведений из России стал Московский государственный университет, оказавшийся на 233-й позиции, вторым — Физический институт имени Лебедева РАН — 292-е место. Замкнул тройку Курчатовский институт — 468-е место.