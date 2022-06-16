КФУ вошел в тройку лидеров рейтинга медийной активности вузов России

Казанский федеральный университет вошел в тройку лидеров рейтинга медийной активности вузов за май, сообщает пресс-служба КФУ.

«Рейтинг учитывает медийную активность 218 вузов, подведомственных Минобрнауки России. Казанский федеральный университет занял в нем третье место. В рейтинге отражаются показатели работы вузов со СМИ, официальным сайтом и социальными сетями», – отметили в пресс-службе.

В рейтинге эффективности работы вузов в соцсетях индекс КФУ составил 27,231. Показатель учитывает наличие у вуза аккаунтов и работу в социальных сетях.

Показатель университета по эффективности работы со средствами массовой информации равен 19,155. Здесь учитывается количество публикаций о вузе и его сотрудниках в региональных, федеральных и интернет-СМИ, количество вышедших сюжетов на телеканалах, а также число эксклюзивных новостей о вузе или его проектах.

В рейтинге эффективности работы вузов с официальными сайтами показатель КФУ составил 24,189. Он учитывает аудиторию сайта, время, которое пользователи проводят на нем, количество посещений за месяц, а также показатели отказов.