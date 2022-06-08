КФУ вошел в топ-20 лучших вузов России

Казанский федеральный университет вошел в двадцатку лучших вузов России за 2022 год, по версии агентства RAEX. КФУ занял в списке 20-е место, набрав 3.7259 балла.

Университет остался на том же месте, что и в прошлом году, следует из данных агентства.

Всего в рейтинг RAEX-100 попали четыре казанских университета. На 45-й строчке расположился КНИТУ-КАИ. Вуз опустился на две позиции.

Прямо за ним следует медицинский университет, который в прошлом году нахродился на 41-м месте.

На 77-й позиции находится КНИТУ-КХТИ. Университет за год поднялся на шесть строчек.