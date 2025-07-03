КФУ вошел в топ-10 вузов России по доходам выпускников-юристов

Казанский (Приволжский) федеральный университет вновь подтвердил статус одного из ведущих юридических вузов страны: по итогам рейтинга SuperJob, опубликованного 3 июля 2025 года, КФУ занял седьмое место в списке российских университетов, чьи выпускники-юристы зарабатывают наиболее высокие зарплаты.

Среднемесячный доход выпускников КФУ, работающих в правовой сфере, за последний год вырос и достиг 130 тысяч рублей — на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. При этом большая часть молодых специалистов, получивших юридическое образование в Казани, не спешит уезжать: 69% остаются работать в городе после окончания вуза.

В лидерах рейтинга — традиционно столичные вузы. Первое место удерживает МГИМО, где молодые юристы в среднем получают 220 тысяч рублей в месяц. За ним следуют МГУ имени Ломоносова (190 тысяч рублей) и сразу два университета на третьей позиции — СПбГУ и Высшая школа экономики с доходами в 160 тысяч рублей. Эти вузы демонстрируют стабильный рост зарплат на уровне 7–12% за год.

Всего в исследование вошли 60 государственных вузов из 39 городов страны.