КФУ вошел в пятерку вузов России — лидеров по бюджетным местам

Казанский федеральный университет вошел в топ-5 вузов России по количеству бюджетных мест. Об этом сообщает федеральное Минобрнауки.

По данным министерства, в следующем учебном году по стране будет открыто более 620 тыс. бюджетных мест, из которых 28,5 тыс. — в вузах новых регионов. В целом на региональные вузы страны приходится 70% всех бюджетных мест.

При этом значительный рост отмечен в направлениях «Здравоохранение и медицинские науки», «Машиностроение», «Информатика и вычислительная техника», «Электро- и теплоэнергетика», «Биологические науки», «Электроника, радиоэлектроника и системы связи», «Информационная безопасность», «Математические и естественные науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

Помимо казанского вуза, в пятерке лидеров по бюджетным местам в 2024/2025 учебном году станут Московский госуниверситет им.М.В.Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана.

«Отметим, что в 2023 году конкурс по распределению бюджетных мест вузам впервые состоялся в конце года, предшествующего году приемной кампании, для учета более актуальных данных о кадровых запросах экономики», — говорится в сообщении.