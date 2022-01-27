КФУ вошел в консорциум по обучению специалистов в сфере цифровых пространственных данных

Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в консорциум образовательных учреждений по подготовке специалистов для реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Консорциум вузов создан Росреестром и Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) с целью подготовки специалистов в сфере геодезии, картографии и пространственных данных. Помимо КФУ в состав консорциума вошли Томский и Тюменский государственные университеты.

В настоящее время МИИГАиК совместно с Росреестром разрабатывает дорожную карту проекта, где будут прописаны этапы его реализации и механизмы координации и взаимодействия. В рамках этого проекта будет создана матрица профессий в области цифровых пространственных данных, необходимая для каталога образовательных программ.

«В России потребность в научно-технологических решениях и кадрах в области геодезии, картографии и геоинформационных технологий становится важнейшей задачей для решения социальных, экономических и территориальных вопросов развития страны. В этом году Росреестр приступил к реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных», которая выведет отрасль на новый этап развития», – сообщила заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

Она добавила, что создание консорциума позволит усилить подготовку профильных специалистов по ряду направлений сразу в нескольких субъектах России.

По словам Мартыновой, Казанский федеральный университет, а также Томский и Тюменский государственные университеты обладают научно-технологическим потенциалом и многолетним опытом обучения в этой сфере.

Госпрограмма «Национальная система пространственных данных» утверждена постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2021 года, и рассчитана на период с 2022 по 2030 год. Она направлена на достижение четырёх стратегических целей: создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, обеспечение полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости , достижение «цифровой зрелости» ведомства и повышение качества госуслуг и сервисов Росреестра.