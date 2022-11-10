КФУ ведет переговоры с вузами из Китая по созданию программы двойных дипломов

Казанский федеральный университет сейчас ведет переговоры с вузами из Китая по созданию программы двойных дипломов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала декан Высшей школы международных отношений и востоковедения Института международных отношений КФУ, доцент, кандидат филологических наук Эльмира Хабибуллина.

«В этом направлении мы будем работать, так как есть спрос как с китайской стороны, так и с нашей. Онлайн-системы в этом помогают: пандемия [коронавируса], с одной стороны, стала негативом, а с другой — научила нас работать в другом формате», — отметила представитель университета.

Сейчас в Институте международных отношений КФУ действует большое количество программ, рассчитанных на изучение китайского языка, истории, литературы, культуры и экономики Китая. В общей сложности по десяти направлениям обучаются около 1,5 тыс. студентов из России. После завершения учебы они трудоустраиваются в различные международные компании, работающие в том числе и в Китае.

Приехавших из Китая на учебу в КФУ ровно столько же, они обучаются по разным направлениям, уточнила Эльмира Хабибуллина.