КФУ стал восьмым в Национальном рейтинге университетов 2025 года

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Казанский федеральный университет занял восьмое место в XVI ежегодном Национальном рейтинге университетов, подготовленном группой «Интерфакс».

КФУ опередили, заняв места с первого по седьмое, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт, НИУ «Высшая школа экономики», Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет.

В топ-10 российских вузов по версии этого рейтинга также вошли Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».

Составители рейтинга оценили работу 389 отечественных вузов. Речь идет в том числе о 29 национальных исследовательских, 10 федеральных и 33 опорных университетах, а также 145 университетах, участвующих в программе «Приоритет 2030», и 22 негосударственных вузах.

Деятельность высших учебных заведений оценивалась по следующим шести параметрам: бренд, образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство. Сводный рейтинг представляет собой арифметический результат шести параметрических рейтингов.

Исследователи учитывали данные анкет, представленных университетами, сведения, размещаемые вузами на своих сайтах, публичные данные информационных ресурсов Минобрнауки РФ, а также информацию систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».