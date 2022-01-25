КФУ стал партнером Пермского НОЦ «Рациональное недропользование»

Сегодня в столице РТ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Пермским научно-образовательным центром «Рациональное недропользование».

Ожидается, что стороны сосредоточатся на вопросах ресур­сосбережения, повышения технологической культуры использования полезных ископаемых. В их планах предусмотрена разработка новых видов продуктов и технологий, совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов и повышение эффективности реализации трансфера технологий. Кроме того, особое внимание будет уделяться развитию информационного пространства и инфраструктурной поддержке инновационной деятельности.

«Большая честь стать партнером одного из 10 федеральных университетов, — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Казанский вуз обладает высокими компетенциями, имеет крупные научные наработки во многих сферах, включая медицину и нефтегазовую отрасль. Кроме того, учреждение является участником нескольких международных ассоциаций. Уверен, пермский НОЦ и КФУ ждет многолетнее и эффективное сотрудничество».

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что стратегические цели в сфере недропользования не могут быть достигнуты в рамках одного университета и стараниями одного региона. Такие серьезные задачи всегда должны решаться комплексно и сообща.

«Сильнейший казанский университет, думаю, будет востребован нашими учеными, — заявила Кассина. — С другой стороны, мы тоже можем многое дать ученым КФУ в продвижении природоохранительной тематики. На самом деле речь идет не только о твердых углеводородах. Все, что связано с человекоцентричностью, также станет темой наших совместных исследований».

Министр подчеркнула, что соглашение позволит российским ученым вместе продвинуться по ряду тематик и выйти на международный уровень.

«В составе НОЦ Казанский вуз получает возможность расширить свое сотрудничество в области приоритетных направлений, среди которых — рациональные нефтепереработка и энергетика, — отметил Врио ректора КФУ Дмитрий Таюрский. — В тесной кооперации между вузами, научными центрами и предприятиями различных регионов можно решить любую сложнейшую задачу, собрав команду для выработки сильных решений и используя ресурсы каждого члена консорциума».

НОЦ «Рациональное недропользование» был создан в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Наука» по Указу Президента Российской Федерации. Центр уже имеет положительный опыт сотрудничества с крупнейшими вузами России. На сегодняшний день в числе партнеров НОЦ - Российский государственный университет нефти и газа, Высшая школа экономики и Российский университет дружбы народов.