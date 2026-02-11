КФУ создаст инжиниринговый центр для импортозамещения химических продуктов

В прошлом году КФУ выиграл федеральный грант на 250 млн рублей. На эти средства будет создан инжиниринговый центр в технопарке «Малотоннажные химические технологии». Об этом сообщил проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сафиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В рамках инжинирингового центра постараемся выстроить полную цепочку – от идеи до проектирования и внедрения новых критически важных импортозамещающих химических продуктов», – рассказал он.

Основные направления работы центра – гетерогенные катализаторы для нефтехимии и нефтепереработки и линейка химических реагентов для повышения нефтеотдачи в месторождениях трудноизвлекаемых углеводородов, отметил проректор.

«Поддержана также инициатива университета на материально-техническое оснащение опытно-промышленного производства гетерогенных катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии», – подчеркнул Сафиуллин.

Он добавил, что центр создается в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые материалы и химия».