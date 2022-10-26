КФУ собрал более тонны гуманитарной помощи для Мариупольского госуниверситета

Казанский федеральный университет собрал гуманитарную помощь для Донецкой народной республики. Около 100 коробок с учебными пособиями, канцелярскими товарами и бумагой будут переданы в региональный гуманитарный штаб «Мы вместе». Общая масса груза составила более одной тонны, сообщает пресс-служба КФУ.

«Мы отправляем гуманитарную помощь в наш региональный центр оказания помощи, а они – уже в Мариуполь. Надеемся, что в ближайшие дни все будет доставлено в Мариупольский госуниверситет», – сказала директор Департамента по молодежной политике Юлия Виноградова.

Сбор гуманитарной помощи Мариупольскому государственному университету проводили институты КФУ со второй половины сентября по октябрь. Сбор был организован по трем направлениям – учебная литература, канцелярские товары и бумага.

Кроме того, в Казанском федеральном университете открыт штаб по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Он функционирует на базе Добровольческого центра «КФУ – планета добрых людей» в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и республиканского движения взаимопомощи «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».