КФУ разработал проект виртуального тура по объектам, связанным с жизнью Льва Толстого

КФУ разработал проект виртуального тура «Лев Толстой. Казань. Университет». Это будет геолокационное мобильное приложение, аудиогид по достопримечательностям и культурным объектам столицы Татарстана и Казанского университета, связанным с жизнью и творчеством писателя.

«Все, что касается жизни и творчества Льва Толстого, мы концентрируем у себя по известным причинам. Во-первых, он учился в Казанском университете. Мы сегодня только стартуем, но уверен, что в дальнейшем проект будет масштабироваться. Думаю, что этот проект и аналогичные ему подхватит Госкомитет РТ по туризму, с которым мы работаем по принципу взаимного дополнения», – сказал журналистам ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Он отметил, что виртуальный тур будет представлен на русском, татарском, английском и китайском языках. «Поэтому больше людей в мире будет вовлечено в этот проект. И то, что он запускается во время пандемии, тоже очевидно. А в дальнейшем мы сможем воочию увидеть те места, где ступала нога классика. Но дело не только в посещении сайта, а в том, чтобы потом проявить интерес к судьбе одного из наших величайших классиков, великих философов», – пояснил руководитель вуза.

Проект реализуется Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ по программе «Приоритет-2030» совместно с Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и Дирекцией музеев КФУ.

Директор Музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая подчеркнула, что музей и университет сотрудничают уже на протяжении нескольких лет. «Мы очень благодарны, что именно здесь появилась идея создания такого онлайн-проекта, и поддерживаем его. На мой взгляд, после онлайн-проекта важно выстроить туристический маршрут в формате офлайн, который связал бы “Ясную поляну”, Казань, музеи других регионов. Такие “толстовские тропы”, которые объединят всю Россию, очень важно поддерживать и создавать», – заявила она.

Советник Президента России по вопросам культуры Владимир Толстой добавил, что этот проект «позволяет открыть историю времени, места и людей, которые окружали писателя и его близких». «Всегда за такими проектами стоит большая исследовательская работа. И когда кажется, что все уже известно, обязательно происходят открытия. Уверен, что нас ждут какие-то открытия, потому что интересны не только места, но и люди, с которыми общался Толстой», – заметил он.

Советник Президента РФ также сообщил, что в ближайшее время начнется подготовка к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году. «В самое ближайшее время будет организован оргкомитет с высоким федеральным статутом, в который войдут вице-премьеры, министры, руководители регионов. Безусловно, Татарстан будет в числе регионов, которые обязательно будут участвовать в этом проекте. А Казанский федеральный университет даже опередил масштабную систему мероприятий, которые все эти семь лет будут проводиться по всей стране», – продолжил он.

На презентации проекта руководитель Дирекции музеев КФУ Светлана Фролова рассказала, что длительность виртуального тура займет предположительно два часа, его протяженность составит около 6 км. Во время виртуального тура можно будет познакомиться примерно с 50 достопримечательностями города. Это, например, дом, где жил Лев Толстой с братьями, комплекс зданий Казанского университета, первая Казанская мужская гимназия, Родионовский институт благородных девиц, Кизический монастырь, Казанский Богородицкий монастырь, Варваринская церковь, музеи Казани и др.

Помимо текстов на платформе, будут размещены фотографии, аудиоролики и видеоролики. Работа над проектом завершится к ноябрю 2022 года. Виртуальный тур разместят на открытой международной платформе мультимедийных гидов izi-travel.