КФУ разрабатывает импортозамещающие химические реагенты для добычи газа и нефти

Казанский федеральный университет совместно с индустриальными партнерами ведет разработку импортозамещающих химических реагентов для добычи газа и нефти, сообщил на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» заведующий кафедрой разработки эксплуатационных месторождений трудноизвлекаемых углеродов КФУ Михаил Варфоломеев.

«На сегодняшний день в нефтегазовой сфере очень остро стоит вопрос импортозамещения химических реагентов, поскольку большая часть из них предоставляется из зарубежных стран», – отметил Варфоломеев.

Первым таким направлением завкафедрой назвал разработку поверхностно-активных веществ для повышения нефтеотдачи. По его словам, пилотный проект в данной сфере позволил получить дополнительную добычу нефти в 1 тыс. тонн на опытном участке.

Второе направление – разработка пенообразующих агентов для решения ряда задач в технологиях добычи нефти. «В этом направлении получена серия реагентов для повышения эффективности закачки попутного нефтяного газа, углекислого газов и снижение прорывов газов при разработке нефтяных точек», – сказал Варфоломеев.

Для ликвидации угрозы прорыва воды и обводнения нефтяной продукции разработаны гелиевые частицы для выравнивания приземистости. На сегодняшний день специалисты КФУ и его партнеры освоили производство этой продукции и провели успешные испытания.

Еще одним из направлений развития стала разработка трассерных методов исследования, позволяющих на месте оценить эффективность применения той или иной технологии прямо на месторождении. Варфоломеев отметил, что еще 3-4 года назад подобными технологиями обладали только США и Норвегия.

«Сейчас мы не только можем предложить импортозамещающую технологию, но и разработали реагенты, которые расширяют области применения трассерных исследований. Здесь имеется высокий потенциал выхода на международные рынки», – заявил он.