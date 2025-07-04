КФУ проводит профориентационные смены для школьников из ЛНР

Фото: пресс-служба Елабужского института КФУ

В Татарстане продолжается поддержка жителей новых регионов России. Одним из направлений этой работы стало развитие образовательных проектов для молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского института КФУ.

С 3 по 15 июля на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» Елабужского института КФУ проходит смена для 98 школьников из Луганской Народной Республики. В их состав вошли ребята из Стаханова, Первомайска, Брянки и Кировска, а также семеро сопровождающих педагогов.

Проект направлен не только на профориентацию, но и на культурное знакомство с Татарстаном. Школьники участвуют в занятиях, мастер-классах, экскурсиях и творческих мероприятиях. Вместе с ними работают преподаватели КФУ и студенты-старшекурсники, которые выступают в роли наставников и вожатых.

«Университетские смены – это не просто образовательный проект, а яркое приключение, которое объединяет школьников из разных регионов. Особенно символично, что смена пройдет в год 80-летия Победы. Мы подготовили тематические мероприятия, которые помогут участникам глубже понять историю и современные достижения страны. Пусть это время запомнится теплой атмосферой, новыми знакомствами и яркими впечатлениями», – отметил директор Елабужского института КФУ Марат Умаров.

Фото: пресс-служба Елабужского института КФУ

Программа смены включает занятия по первой помощи в рамках Всероссийского проекта «Первая помощь», командный квест, экскурсии по Елабуге и посещение музеев, мастер-классы, фестиваль фильмов, конкурс «Битва хоров» и другие активности. Также запланирован визит в Набережночелнинский институт КФУ.

«В проекте я участвую не в первый раз. Классный руководитель предложил в этом году поехать в Татарстан. Учитывая, что в Поволжье я ни разу не был, с радостью согласился. В этом году, участвуя в смене, хочу узнать об истории и развитии региона. Сам лагерь очень понравился, особенно запомнилось, как нас тепло встретили вожатые», – поделился впечатлениями участник смены Сергей.

Ожидается, что официальное открытие смены состоится 5 июля.

«Я из города Брянки. Впервые приехала на "Университетские смены", но раньше была в других лагерях. Сюда поехала, потому что мне предложили учителя, а одноклассники, которые уже были, рассказали о том, как здесь интересно, и я согласилась. Хочу увидеть достопримечательности и завести много друзей», – рассказала одиннадцатиклассница Дарья.

Проект уже стал традицией: в прошлом году КФУ принял 95 детей из ЛНР. Осенью прошлого года школьники из Донецкой Народной Республики также побывали в Елабуге, где приняли участие в экскурсиях, культурных и спортивных мероприятиях.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике оказывается поддержка гражданам новых регионов России, в том числе в части получения профессионального образования, которое является важным и значимым для каждого молодого человека. Именно в этих целях при содействии Правительства РТ Казанский федеральный университет реализует проект «Университетские смены детям», нацеленный на ознакомление с предлагаемыми программами, направлениями, рынком труда, выстраивание образовательных траекторий молодых людей.

Программа реализуется Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ совместно с Росмолодежью и «Движением первых».