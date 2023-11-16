КФУ провел в Ташкенте хакатон для старшеклассников Узбекистана

В Ташкенте (Узбекистан) завершился образовательный хакатон для старшеклассников, организаторами которого выступили Казанский федеральный университет и Россотрудничество.

Победители были определены по четырем направлениям: разработка онлайн-курсов, телеграм-боты, создание компьютерных игр, разработчики сайтов. Все участники мероприятия были награждены сертификатами, а команды-победительницы – дипломами и памятными подарками, сообщили в КФУ.

Организаторы убеждены, что проведенные во время проекта мастер-классы, семинары, тренинги и мастерские обеспечат развитие умений и навыков, необходимых для совершения осознанного выбора будущей профессии и карьерного пути. Это, в свою очередь, будет иметь долгосрочный эффект – увеличение числа мотивированных специалистов в различных областях, получающих высшее образование в вузах Российской Федерации.

Проект направлен на распространение и укрепление позиций русского языка и образования на русском языке в Республике Узбекистан, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования, считают организаторы.