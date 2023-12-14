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КФУ провел фестиваль народного творчества для детей и молодежи «Милли Хәзинә»
Казанский федеральный университет вместе с комиссией при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, провел фестиваль народного творчества для детей и молодежи «Милли Хәзинә».
К участию пригласили творческие коллективы и авторов - учащихся 9-11 классов, а также студентов образовательных организаций среднего профессионального образования.
Номинации:
- художественное слово;
- дебют в литературном творчестве;
- медиатворчество;
- вокальное исполнительство;
- инструментальное исполнительство;
- хореографическое искусство;
- вокально-инструментальный ансамбль;
- вокально-хореографический ансамбль;
- театр моды;
- декоративно-прикладное творчество;
- дизайн информационной среды, реклама и издательское дело;
- основы изобразительного искусства;
- театральное искусство;
- педагогическое эссе;
- переводческая деятельность.
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