КФУ провел фестиваль народного творчества для детей и молодежи «Милли Хәзинә»

Казанский федеральный университет вместе с комиссией при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, провел фестиваль народного творчества для детей и молодежи «Милли Хәзинә».

К участию пригласили творческие коллективы и авторов - учащихся 9-11 классов, а также студентов образовательных организаций среднего профессионального образования.

Номинации:

- художественное слово;

- дебют в литературном творчестве;

- медиатворчество;

- вокальное исполнительство;

- инструментальное исполнительство;

- хореографическое искусство;

- вокально-инструментальный ансамбль;

- вокально-хореографический ансамбль;

- театр моды;

- декоративно-прикладное творчество;

- дизайн информационной среды, реклама и издательское дело;

- основы изобразительного искусства;

- театральное искусство;

- педагогическое эссе;

- переводческая деятельность.