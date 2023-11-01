КФУ проведет олимпиаду «Я — профессионал»

Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду студентов «Я — профессионал» по 73 направлениям, от рекламы и связей с общественностью до робототехники. Для ее победителей — медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тыс. рублей.

В этом сезоне олимпиады «Я — профессионал» упор будет сделан на возможности карьерного роста в период студенчества. Участники пройдут полный цикл карьерного сопровождения: от составления резюме до выхода на стажировку, получат доступ к уникальным вакансиям.

Помимо возможности пройти стажировку в крупных компаниях-партнерах, дипломанты олимпиады получат льготы при поступлении на следующую ступень образования.

Казанский федеральный университет в третий раз получил право на проведение олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Реклама и связи с общественностью» на базе кафедры связей с общественностью и прикладной политологии.

Соорганизаторами олимпиады выступили Санкт-Петербургский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Уфимский университет науки и технологий, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Представители профильных кафедр этих вузов войдут в состав методической комиссии олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Реклама и связи с общественностью» и будут участвовать в подготовке заданий для каждого из ее этапов.

Ведущие компании Республики Татарстан также оказывают методическую поддержку оргкомитету олимпиады. Среди них — SMM-агентство Fragency, коммуникационное агентство «Теория Дарвина», отдел продвижения «ГазпромМедиа СПБ» в Казани, ООО «ТЭК ДАР», Федеральная девелоперская компания «Унистрой» и другие.

«В этом сезоне мы планируем усилить сотрудничество с ведущими кафедрами российских вузов и с партнерами-работодателями. Только такое взаимодействие позволит выстроить стратегию, способную обеспечить повышение профессионального мастерства участников», — отметила заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Галина Морозова.

С 17 ноября по 3 декабря состоится отборочный онлайн-этап олимпиады. Его итоги станут известны в феврале 2024 года. Студенты, которые успешно пройдут онлайн-отбор, будут приглашены на заключительный этап. Он пройдет в период с конца февраля по апрель 2024 года. Итоги VII сезона олимпиады будут подведены в конце мая 2024 года.

Организаторами олимпиады выступают 33 ведущих вуза страны и более 500 российских компаний, Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», АНО «Россия — страна возможностей». Она реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей».

Олимпиада «Я — профессионал» по решению Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России включена в перечень мероприятий для предоставления грантов Президента Российской Федерации лицам, поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования, научные организации по программам магистратуры, что позволяет дипломантам олимпиады претендовать на указанные гранты Президента РФ.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого.

Фото: Михаил Волков, предоставлено КФУ