КФУ проведет конкурс научных исследований для школьников «Лобачевский. Прорыв»

Казанский (Приволжский) федеральный университет с 12 января по 31 марта проведет конкурс научных исследований для школьников «Лобачевский. Прорыв». Участие смогут принять учащиеся 4-11 классов. Проект реализуется при поддержке Тамбовского завода «Электроприбор», сообщает пресс-служба КФУ.

Конкурс стал продолжением Всероссийской научной конференции им. Н. И. Лобачевского с международным участием. Его цель – заинтересовать школьников наукой и помочь им развить исследовательские навыки.

Участники смогут представить собственные научные работы, развить аналитическое и творческое мышление, а также познакомиться с современными методами научной деятельности.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Отборочный этап состоится с 12 января по 9 февраля – в этот период принимаются заявки и конкурсные работы. Заключительный этап запланирован на 27-29 марта: финалисты представят свои проекты на площадке КФУ в Казани.

Организаторы уделяют внимание поддержке талантливых школьников. Победителям конкурса при поступлении в КФУ в 2026/27 учебном году начислят дополнительные 10 баллов, призерам – 8 баллов.

В рамках конкурса также пройдет круглый стол для педагогов. Он состоится 28 марта и будет посвящен вопросам выявления, поддержки и развития одаренных школьников, а также современным инновационным практикам и технологиям в этой сфере. Участники смогут обменяться профессиональным опытом и обсудить актуальные подходы к работе с талантливыми детьми.

Подробная информация о правилах и условиях участия опубликована на официальном сайте.