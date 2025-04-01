КФУ проведет единый день открытых дверей 12 апреля

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В Казанском федеральном университете 12 апреля состоится день открытых дверей. Будущие абитуриенты и их родители смогут познакомиться с институтами и образовательными программами, пообщаться с руководителями подразделений вуза, преподавателями и работодателями, узнать самую актуальную информацию о поступлении в новом удобном формате, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы решили открыть двери всех институтов в один день, для того чтобы ребята смогли комфортно познакомиться с абсолютно всеми образовательными программами КФУ. Теплая весенняя погода – прекрасное время для посещения нашего города, цветущей Казани, и для этого события мы выбрали замечательную дату – День космонавтики. Туристический визит может пройти очень интересно и насыщенно в том числе и благодаря нашему мероприятию», – прокомментировала выбор времени для проведения дня открытых дверей директор Департамента по информационной политике Казанского федерального университета Елена Ельшина.

У иногородних абитуриентов будет возможность посетить за один день сразу несколько институтов. Главное новшество заключается в том, что программа поделена на универсальные для каждого института блоки.

«Первый блок – это открытый диалог с директором. <...> Следующий трек – это научно-популярные лекции, их прочитают ученые институтов, которые в дальнейшем также будут проводить для ребят занятия. На студенческой «болталке» яркие студенты и активисты вуза расскажут про то, что у каждого из них есть свой путь, который включает не только основную учебу, но и возможности, которые активно используются: гранты, стипендии, различные проекты. К слову, для этого в нашем университете есть все необходимое», – заметила руководитель Центра рекламы и развития бренда Департамента по информполитике КФУ Регина Нигматуллина.

В рамках единого дня открытых дверей будут организованы встречи с потенциальными работодателями – республиканскими партнерами вуза, где те представят перспективы развития карьерной траектории во время обучения и после выпуска из университета. Также программа включает родительские собрания и консультации с приемной комиссией: на них можно будет задать вопросы, касающиеся процесса поступления. Кроме того, каждый институт готовит дополнительные активности: выставки, экскурсии в научные лаборатории, игры и так далее.

«Нам очень интересно это мероприятие, потому что это будет разговор на равных. Интересно – чем ребята живут, о чем они думают, чего они ждут от вуза мечты, в который хотят поступать», – заявила в свою очередь директор Центра по работе с одаренными школьниками Департамента образования КФУ Диляра Муравьева, уточнив, что ожидаются визиты олимпиадников, с которыми активно работает центр.

Событие продлится с 10 до 15 часов. Подробная программа и обязательная регистрация – по ссылке.

«Самое главное – то, что ребята смогут пообщаться с настоящими студентами, теми, кто выбрал университет когда-то и сегодня успешно в нем обучается. Кроме того, у родителей появится уникальная возможность задать все волнующие их вопросы, а вопросов у родителей всегда бывает очень много», – констатировала заместитель ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Лилия Яруллина.