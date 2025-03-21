КФУ принял новую группу школьников из Лисичанска и Рубежного

Казанский федеральный университет продолжает оказывать поддержку детям из подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного Луганской Народной Республики. На днях в Елабужский институт КФУ прибыли 50 одиннадцатиклассников, которым предстоит завершить обучение в школе «Университетская» и получить аттестаты.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Раиса Татарстана Рустама Минниханова и заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой. Цель – помочь ребятам восполнить образовательные пробелы и создать условия для комфортной жизни вдали от родителей.

Для новоприбывших учеников подготовлены все необходимые условия: они проживают на втором этаже общежития Елабужского института, обеспечены питанием, одеждой и учебными материалами. В школе сформированы два класса, где с детьми работают не только педагоги «Университетской», но и преподаватели КФУ.

«Дети не могут быть чьими-то, все дети − наши, откуда бы они ни были. Они будут здесь проживать и обучаться, а мы создадим для них максимальный уют и комфорт», – отметил директор Елабужского института Марат Умаров.

Школьники уже начали адаптироваться к новым условиям. Например, одиннадцатиклассница София Бородина отметила, что, несмотря на первоначальную непривычность, ей понравилось в Елабуге. Мирослав Дейнега, который узнал о проекте от знакомых, планирует сдать ЕГЭ по математике, физике и русскому языку и поступить в вуз.

Воспитанники находятся под постоянным присмотром: за ними закреплены два основных воспитателя, помощники и классные руководители. Старшекурсники института также помогают ребятам освоиться – например, Николай Тарасов работает с новыми учениками в качестве классного руководителя и учителя математики.

Помимо учебы, школьники примут участие в культурной и спортивной жизни города. Для них организуют экскурсии в музеи Елабуги, на предприятия, такие как ПАО «КАМАЗ» и особая экономическая зона «Алабуга». Также запланированы поездки в Казань для знакомства с возможностями КФУ.

Проект уже показал свою эффективность: более 50 выпускников прошлых потоков выбрали Елабужский институт для продолжения обучения. Сегодня они активно помогают новоприбывшим одноклассникам и друзьям адаптироваться в регионе.

«С детьми работать сложно, но все они замечательные», – поделилась директор школы «Университетская» Анна Зеленовская. По ее словам, ребята быстро вливаются в коллектив, поддерживают друг друга и проявляют интерес к учебе и внеучебным мероприятиям.