КФУ открыл третий сезон Летнего университета в международном формате

В Казанском федеральном университете стартовал третий сезон международного образовательного проекта «Летний университет». С 21 июля по 3 августа КФУ принимает студентов из России и зарубежья, предоставляя им насыщенную образовательную и культурную программу.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и ФГАНУ «Социоцентр». Торжественное открытие состоялось в КСК КФУ «УНИКС», где участников поприветствовали представители министерств, руководства университета и почётные гости.

В этом году в проекте участвуют студенты из более чем десяти стран, включая Египет, Китай, Индонезию, Боснию и Герцеговину, Бенин и другие. К ним присоединились и 100 российских студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Томска и Казани.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил важность проекта как платформы для укрепления международных связей:

«Более 3500 студентов из 40 стран смогли познакомиться с российскими инновациями… Ваше присутствие здесь – лучшее доказательство того, что наука и образование объединяют людей вне зависимости от границ, языков и культур».

Президент КФУ Рияз Минзарипов подчеркнул значимость участия вуза в этом проекте:

«Для нас большая честь в третий раз стать площадкой для проведения такого крупного международного мероприятия… Ключевая миссия проекта — создание пространства для межкультурного и межнационального общения, формирования прочных связей и взаимопонимания».

В рамках «Летнего университета» реализуются пять образовательных направлений:

«Горизонты России: мечтай, учи, твори»

«Межкультурное взаимодействие тюркских народов»

«Региональные традиции и современные тенденции в архитектуре и дизайне»

«Цифровая аналитика и инженерия данных»

«Эволюция живого: от адаптации к выживанию»

Программа включает лекции, семинары, мастер-классы, практические занятия, а также культурные и экскурсионные мероприятия. Сегодня участники уже приняли участие в квизе о Татарстане и нетворкинг-сессии, а вечером в Деревне Универсиады их ждет Welcome party.

Участник из Бенина Нобель Агосса поделился впечатлениями:

«Мне крайне интересно изучать Татарстан, получать информацию о Казани… Я выбрал трек "Цифровая аналитика и инженерия данных", так как считаю, что data — это очень актуально».

А Орхан Озган из Турции выбрал направление, связанное с биологией:

«Я узнал об этой возможности от друга, подал заявку и очень рад, что оказался здесь».

Пожелания участникам также прозвучали от представителей властей Татарстана. Первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов отметил значимость того, что мероприятие снова проходит в Казани:

«Я надеюсь, что Татарстан, Казань станут для каждого из вас местами силы, куда вы будете возвращаться снова и снова».

Торжественную часть открытия украсило музыкальное выступление Ильгиза Шайхразиева, который исполнил песню «Любите, девушки», вызвав живой отклик зала.

Проект «Летний университет» продолжает укреплять культурные и образовательные мосты между странами, объединяя молодых людей со всего мира на базе одного из старейших университетов России.