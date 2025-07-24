КФУ открыл третий сезон Летнего университета в международном формате
В Казанском федеральном университете стартовал третий сезон международного образовательного проекта «Летний университет». С 21 июля по 3 августа КФУ принимает студентов из России и зарубежья, предоставляя им насыщенную образовательную и культурную программу.
Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и ФГАНУ «Социоцентр». Торжественное открытие состоялось в КСК КФУ «УНИКС», где участников поприветствовали представители министерств, руководства университета и почётные гости.
В этом году в проекте участвуют студенты из более чем десяти стран, включая Египет, Китай, Индонезию, Боснию и Герцеговину, Бенин и другие. К ним присоединились и 100 российских студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Томска и Казани.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил важность проекта как платформы для укрепления международных связей:
«Более 3500 студентов из 40 стран смогли познакомиться с российскими инновациями… Ваше присутствие здесь – лучшее доказательство того, что наука и образование объединяют людей вне зависимости от границ, языков и культур».
Президент КФУ Рияз Минзарипов подчеркнул значимость участия вуза в этом проекте:
«Для нас большая честь в третий раз стать площадкой для проведения такого крупного международного мероприятия… Ключевая миссия проекта — создание пространства для межкультурного и межнационального общения, формирования прочных связей и взаимопонимания».
В рамках «Летнего университета» реализуются пять образовательных направлений:
- «Горизонты России: мечтай, учи, твори»
- «Межкультурное взаимодействие тюркских народов»
- «Региональные традиции и современные тенденции в архитектуре и дизайне»
- «Цифровая аналитика и инженерия данных»
- «Эволюция живого: от адаптации к выживанию»
Программа включает лекции, семинары, мастер-классы, практические занятия, а также культурные и экскурсионные мероприятия. Сегодня участники уже приняли участие в квизе о Татарстане и нетворкинг-сессии, а вечером в Деревне Универсиады их ждет Welcome party.
Участник из Бенина Нобель Агосса поделился впечатлениями:
«Мне крайне интересно изучать Татарстан, получать информацию о Казани… Я выбрал трек "Цифровая аналитика и инженерия данных", так как считаю, что data — это очень актуально».
А Орхан Озган из Турции выбрал направление, связанное с биологией:
«Я узнал об этой возможности от друга, подал заявку и очень рад, что оказался здесь».
Пожелания участникам также прозвучали от представителей властей Татарстана. Первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов отметил значимость того, что мероприятие снова проходит в Казани:
«Я надеюсь, что Татарстан, Казань станут для каждого из вас местами силы, куда вы будете возвращаться снова и снова».
Торжественную часть открытия украсило музыкальное выступление Ильгиза Шайхразиева, который исполнил песню «Любите, девушки», вызвав живой отклик зала.
Проект «Летний университет» продолжает укреплять культурные и образовательные мосты между странами, объединяя молодых людей со всего мира на базе одного из старейших университетов России.