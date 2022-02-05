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Ру Тат
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Наука и образование
5 февраля 2022  18:18

КФУ приглашает на лекции об искусственном интеллекте и технологиях, изменивших мир

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8 февраля, в День науки, в Казанском федеральном университете состоится лекторий «Эпоха цифры: как технологии меняют мир». Мероприятие также посвящено Году цифровизации в Татарстане.

Эксперты расскажут зрителям о качествах человека, делающих его актуальным в современном мире, о цифровой трансформации и продуктовом подходе в госпроектах, об искусственном интеллекте. 

Мероприятие состоится в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ с 14.00 до 16.00. Также посетить лекторий можно онлайн — трансляция будет вестись в официальной группе вуза во «ВКонтакте».

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию, отправив заявку на электронную почту KSaNikitina@kpfu.ru.

#цифровизация #КФУ #лекции
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