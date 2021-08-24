КФУ предложит студентам-иностранцам бесплатно привиться от Covid-19 российскими вакцинами

Иностранным студентам Казанского федерального университета предложат привиться от Covid-19 российскими вакцинами. Об этом сообщил во время прямой линии проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхан Алишев.

«Вакцинация будет организована как для россиян, так и для иностранных граждан. Всем российским студентам, которые к нам приедут, мы будем предлагать пройти вакцинацию. Университет принял решение, что мы будем предлагать иностранным студентам привиться специальной вакциной “Спутник Лайт”. И для студентов это будет бесплатно», – рассказал спикер.

Алишев заметил, что университет уже проводил вакцинацию с января по июль для иностранных граждан. По объективным причинам ее приостановили, но через два–три дня процедура возобновится.

«Начнем массово предлагать студентам. Но будем учитывать и те вакцины, которые ребята сделали у себя в странах. И будем учитывать все сертификаты, которые у них есть на руках. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос запуска специального сервиса в личных кабинетах студентов, чтобы они могли загружать свои сертификаты о прививках. Это необязательно, но мы рекомендуем это делать, чтобы университет учитывал, что студент вакцинирован. Есть такая рекомендация от Министерства науки и высшего образования РФ. Учет будет организован онлайн», – подчеркнул он.

Директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ Юлия Виноградова добавила, что пункт вакцинации планируется организовать на территории Деревни Универсиады, поскольку там проживает большое количество студентов.

«Это будет удобно. Мы также выбираем аудитории, которые будут удобны для проведения вакцинации. Будет определено несколько точек. И эту информацию мы до студентов доведем», – отметила она.