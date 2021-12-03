КФУ предложил альтернативный способ поступления на целевые места

Победители нового проекта «Тархан» будут зачислены на целевые места в институт международных отношений КФУ на профиль «История тюркских народов» направления «История». Историко-культурный конкурс на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» представили Минкульт Татарстана и Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия ИМО КФУ.

«Мы преследуем цель приобщения нашей молодежи к чтению, нашей истории и нашей культуре. Подобный проект в Татарстане проводится впервые, и лично я вижу в нем большой потенциал. Если уровень наших конкурсантов будет достаточно высок, мы будем думать о его расширении и возможности в качестве поощрения поступления конкурсантов и на другие специальности вуза, такие как „востоковедение“ и „африканистика“ и другие», — рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

В конкурсе смогут принять участие школьники 10 – 11-х классов и студенты средних образовательных учреждений со всей России, а также абитуриенты из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Для того чтобы принять участие в проекте, нужно зайти на сайт конкурса, пройти регистрацию и отборочные конкурсные задания в онлайн-формате до 31 декабря текущего года.

На первом этапе в тестовой форме конкурсанты ответят на вопросы по истории и культуре Татарстана и тюркских народов, а также напишут эссе на заданные темы.

В феврале 2022 года прошедшие первый этап конкурсанты встретятся во втором туре в очном телевизионном формате. На данный момент ведутся переговоры о трансляции конкурса на телеканале ТНВ.

48 претендентов на главный приз сыграют в четырехэтапную интеллектуальную игру на выбывание, где для них подготовят вопросы на знание истории и культуры тюркских народов. В финале встретятся шесть знатоков тюркской истории, которым в выступлении в стиле TEDx предстоит продемонстрировать свои знания, артистизм и харизму.

Трое призеров станут обладателями главного приза — зачисления на профиль «история тюркских народов» института международных отношений КФУ на бесплатной основе.

«В дальнейшем данная программа предполагает широкое развитие. Это и летние школы для школьников, которые хотели бы участвовать в этом конкурсе; разработка заданий вместе с педагогами наших школ; тесная работа с подразделениями Министерства культуры РТ. Ведь наши вопросы, которые мы будем задавать нашим участникам, касаются самого широкого спектра областей историко-культурного наследия», — заметил директор института международных отношений Казанского федерального университета, профессор, доктор исторических наук Рамиль Хайрудинов.

Он подчеркнул, что конкурс «Тархан» имеет все возможности для того, чтобы в дальнейшем разрастись в масштабное культурно-просветительское явление, подобно открытому телевизионному молодежному фестивалю эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык».

Конкурс направлен на поддержание интереса к истории и культуре Татарстана и тюркских народов, а также популяризацию культуры чтения и историко-культурного библиотечного наследия народов Татарстана среди учащихся старшего школьного возраста.