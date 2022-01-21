КФУ вошел в тройку лидеров рейтинга медийной активности российских вузов

Минобрнауки России опубликовало рейтинг медийной активности российских вузов за июль — декабрь прошлого года. В него попал Казанский федеральный университет, который занял третье место в топе-20 после Уральского федерального университета и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

«Итоговый рейтинг отражает совокупный результат работы вузов по популяризации российской науки и образования. Для оценки качества контента используется 57 показателей», — сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

В частности, учитываются такие данные, как количество публикаций и телесюжетов о вузе и его сотрудниках в СМИ, а также эксклюзивных новостей на сайте и в соцсетях министерства, наличие у вуза аккаунтов в социальных сетях и работа в них, аудитория сайта вуза, время, которое пользователи проводят на нем и количество посещений за месяц.

Итоговый рейтинг учитывает эффективность работы 219 подведомственных министерству университетов.