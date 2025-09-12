КФУ получит по двум татарстанским грантам почти 283 млн рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казанский федеральный университет получит в текущем году два республиканских гранта на общую сумму, превышающую 282,7 млн рублей. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Размер гранта, направленного на поддержку образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением предметов математического, естественно-научного и технологического профилей, составляет 250 млн 966,6 тыс. рублей.

Грант, направленный на поддержку вуза, включающего подразделение, основным видом деятельности которого является образовательная деятельность по программам дошкольного образования, адаптированным программам дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим программам «в специально созданных условиях обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра», равняется 31 млн 792,1 тыс. рублей.

Кабинету Министров РТ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, обеспечить контроль целевого использования грантов и принять иные решения, необходимые для реализации документа.