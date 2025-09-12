news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 сентября 2025 17:54

КФУ получит по двум татарстанским грантам почти 283 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм
КФУ получит по двум татарстанским грантам почти 283 млн рублей
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казанский федеральный университет получит в текущем году два республиканских гранта на общую сумму, превышающую 282,7 млн рублей. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Размер гранта, направленного на поддержку образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением предметов математического, естественно-научного и технологического профилей, составляет 250 млн 966,6 тыс. рублей.

Грант, направленный на поддержку вуза, включающего подразделение, основным видом деятельности которого является образовательная деятельность по программам дошкольного образования, адаптированным программам дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим программам «в специально созданных условиях обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра», равняется 31 млн 792,1 тыс. рублей.

Кабинету Министров РТ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, обеспечить контроль целевого использования грантов и принять иные решения, необходимые для реализации документа.

#КФУ #дети с аутизмом #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

11 сентября 2025
Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

11 сентября 2025