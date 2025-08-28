КФУ подпишет образовательные соглашения с университетами Индонезии

Сегодня в Татарстане обучаются 22 тыс. иностранных студентов, в Казанском федеральном университете – 12 тыс. Такие события, как Глобальный молодежный саммит, помогают вузам Татарстана обрести новые возможности на мировой арене. Об этом заявил «Татар-информу» проректор КФУ по внешним связям Тимирхан Алишев.

«КФУ посещают ректоры и руководители международного департамента многих университетов, руководители постоянного министерского комитета по науке и технологиям стран БРИКС», – подчеркнул Алишев.

По его словам, вчера в КФУ прошли очень плодотворные встречи относительно перспектив академической мобильности со многими университетами.

В течение 2 дней саммита КФУ подпишет соглашения с университетами Индонезии. Алишев отметил, что позже в КФУ пройдут секции, посвященные международной академической мобильности, а ученые Казанского университета подготовят доклад об иностранной молодежи и академической мобильности.

«Мы также проведем секцию по техреволюции. Это тоже очень интересный формат работы. Это будет кейс-презентация о том, как современная цифровая революция трансформирует образование, как к этому относится молодежь», – рассказал проректор по внешним связям.

Отметим, с 27 по 30 августа в Казани будет проходить IV Казанский глобальный молодежный саммит (КГМС-2025). Событие соберет более 200 делегатов из 45 стран Африки, Азии, СНГ.