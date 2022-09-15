КФУ и «Диалог Регионы» создадут цифровые проекты для журналистов, рекламы и госуправления

Казанский федеральный университет и «Диалог Регионы» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций. Ожидается, что совместные разработки позволят проводить образовательные семинары, программы профессиональной переподготовки, а также совместные исследования.

«В нашем вузе обучается продвинутая молодежь, которая стремится получить то образование, которое в дальнейшем позволит ей быть конкурентоспособной. Сейчас мы определили руководство к действию. Я думаю, мы дадим новый импульс для наших студентов, ведь практика будет востребована не только на базе нашего университета, но и в других вузах», – подчеркнул ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин.

Кроме того, студенты КФУ получат возможность проходить практики и стажировки в различных организациях. Лучшие из них будут включены в кадровый резерв АНО.

«Мы заинтересованы не только в текущей работе, но и в подготовке кадров студенческого возраста, которые бы соответствовали тем новым профессиям в сферах digital, модернизированного подхода в журналистике, государственном управлении, в рекламе и т.д. Нам было бы интересно совместно с КФУ подготовить новые кадры», – отметил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Он отметил, что вузы являются важными партнерами организации. Ожидается, что в них будут проходить занятия для глав муниципальных образований и их заместителей, руководителей министерств и ведомств, пресс-секретарей органов власти. Предполагается, что они смогут работать в сфере государственного digital.

«Диалог» – это всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Организация объединяет ведущие технологические и управленческие практики в цифровой среде для ускорения решения вопросов, с которыми люди обращаются к органам власти.