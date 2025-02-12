КФУ планирует выпустить для предприятий 5 тыс. средств радиоэлектронной борьбы

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Казанский федеральный университет планирует выпустить 5 тыс. средств радиоэлектронной борьбы к 2027 году. Они будут предназначены для оснащения малых и средних предприятий. Об этом сообщил проректор КФУ Марат Сафиуллин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В этом году мы существенно продвинулись и в создании системы автоматического обнаружения беспилотных летательных аппаратов для последующего оснащения малых и средних предприятий системами радиоэлектронной борьбы», – рассказал он.

По словам Сафиуллина, университет достиг договоренностей о запуске ряда прорывных проектов в этом году с предприятиями аэрокосмической отрасли и для нужд оборонной промышленности.

«Резко смещается фокус по проектам, направленным на СВО. Часть из них расширяет сферу применения ранее разработанных технологических решений. А другие позволяют нам выйти на новые рынки научно-исследовательских коопераций. В первую очередь это авиастроительные компании», – подчеркнул он.

Проректор добавил, что новые проекты вуза будут связаны с интегрированной системой мониторинга и защиты беспилотных воздушных средств, оценкой электромагнитной совместимости приборов и устройств на борту, диагностикой акустических шумов на борту летательных аппаратов.