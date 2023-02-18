КФУ планирует приобрести легковой автомобиль за 8,5 млн рублей

КФУ планирует арендовать легковой автомобиль за 8,5 млн рублей. Информация о закупке появилась на портале ZakazRF.

Вуз намерен приобрести автотранспорт в лизинг сроком на три года. В общих требованиях сказано, что «поставляемое транспортное средство должно быть новым, не бывшими в употреблении». Отмечается, что автомобиль должен быть 2022-2023 года выпуска, полноприводным, с двигателем мощностью не менее 248 лошадиных сил, вмещать 5 пассажиров.

Торги пройдут 28 февраля, а машину, согласно документам, нужно будет прeдоставить не позже чем через 30 дней после пoдписания договора.