КФУ планирует открыть филиал в Объединенных Арабских Эмиратах

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Казанский федеральный университет планирует открыть филиал в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил ректор КФУ Ленар Сафин на седьмом заседании Государственного Совета РТ VII созыва.

«В планах – создание филиала КФУ в Объединенных Арабских Эмиратах. С упором на образовательные программы по нефтегазовым направлениям», – сказал он.

В структуру университета входят четыре филиала, в том числе Набережночелнинский и Елабужский институты, а также два зарубежных – в Узбекистане и Египте, отметил Сафин.

Сейчас в Казанском федеральном университете обучаются более 53 тыс. студентов, в том числе свыше 12 тыс. иностранных граждан.