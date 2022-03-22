КФУ открыл пункт сбора вещей для вынужденных переселенцев из Донбасса

Казанский федеральный университет и Лига студентов Татарстана открыли пункт сбора вещей для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба КФУ.

«Беженцы особенно нуждаются в продуктах долгого хранения, одноразовой посуде, средствах личной гигиены и моющих средствах. Нужны кружки, ложки, полотенца сухие и влажные, детские вещи, а вот что касается вещей для взрослых, то их собрано достаточно много», – рассказала магистрант кафедры связей с общественностью и прикладной политологии КФУ Анна Дружинина.

В пункт сбора вещей можно принести одноразовую посуду, стаканы, кружки ложки, вилки, маски для лица, антисептики, мусорные пакеты, продукты с длительным сроком хранения, бумажные полотенца и салфетки, туалетную бумагу, влажные салфетки, средства гигиены, мыло хозяйственное, стиральный порошок, а также пеленки, памперсы, детские крем и мыло, детское питание, книги, игрушки, канцелярские товары, одежду для детей до одного года, бутылочки, соски.

Кроме того, принимаются постельное белье, полотенца банные и для рук, одеяла, матрасы, подушки, чай, кофе, сахар, крупы, булочные и кондитерские изделия, печенье, мини-кексы, пряники, зефир, шоколад, конфеты, масло сливочное и растительное, консервы, вода питьевая, сок.

Предметы первой необходимости можно принести в деканат кафедры связей с общественностью и прикладной политологии (ЦИТ, ул. Профессора Нужина, 1/37, кабинет 108). Пункт сбора гуманитарной помощи будет работать до 1 апреля по будням с 9.00 до 17.00.