КФУ откроет технопарк в международном выставочном центре «Казань Экспо»

Казанский федеральный университет в этом году откроет технопарк в международном выставочном центре «Казань Экспо». Об этом сообщил врио ректора КФУ Дмитрий Таюрский на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В соответствии с утвержденной программой развития в этом году университетом запланирован запуск технопарка на мощностях международного выставочного центра „Казань Экспо”. Мы благодарны республике за поддержку в реализации этого приоритетного проекта», — сказал докладчик.

Вместе с тем Таюрский попросил руководство Татарстана включить технопарк КФУ в систему поддержки инновационных площадок, промышленных парков и предпринимательства. Он обратил внимание на масштабность университетской инициативы и ее социально-экономическую значимость для развития республики.