КФУ откроет Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии

Казанский федеральный университет в этом году планирует запустить Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии. Об этом сообщил проректор КФУ Марат Сафиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Это гринфилд беспилотных транспортных систем и автономных платформ, нейроинтерфейсов, коллаборативной робототехники, экспертных систем и систем промышленной автоматизации. Сейчас идет четвертая промышленная революция, и технология искусственного интеллекта является одной из опорных в этой трансформации. Поэтому плох тот университет, который не предлагает свое решение в какой-то области искусственного интеллекта», – сказал докладчик.

В этом году также университет намерен запустить собственную Фабрику катализаторов. Сейчас у вуза готовы к внедрению восемь перспективных катализаторов, в разработке – еще пять. «Задача – полностью обеспечить независимость нефтехимии страны в части получения мономеров и в нефтепереработке. И мы хотим попробовать сами выходить на рынок и предлагать готовые решения», – уточнил проректор.

Сафиуллин добавил, что КФУ планирует создать Центр прецизионной хрономедицины, который будет разрабатывать новые технологии. Речь идет об определении генетического хронотипа конкретного человека и технологиях профилактики, диагностики и лечения в зависимости от хронотипа пациента.

«Сейчас это самое востребованное в мире направление, которое позволит принципиально повысить качество оказываемой персонифицированной помощи», – подчеркнул докладчик.

Четвертным направлением станет создание в этом году двух профильных центров компетенций – по взаимодействию со странами ОИС и БРИКС.

«К масштабным международным мероприятиям, которые проводятся федеральными органами и республикой, уже на протяжении последних лет наш университет привлекается как аналитический центр. Поэтому хотим материализовать, капитализировать и продвигать эти технологии», – отметил проректор КФУ.

По его словам, за счет новых проектов планируется повысить эффективность работы по привлечению талантливых исследований из-за рубежа (подпрограмма «Лобачевский») и из российских регионов (подпрограмма «Чеботарев»).

«Сформированный научно-исследовательский задел позволит нам предложить отдельные решения для микроэлектроники, транспортировке сжиженного природного газа, беспилотных авиационных систем и судостроения», – заметил Сафиуллин.

Он также заявил о необходимости создания университетского технопарка. «Для дальнейшего воплощения инновационных идей студентов и сотрудников необходима производственно-технологическая площадка. Ранее мы планировали ее запустить на территории выставочного центра “Казань Экспо”», – заключил докладчик.