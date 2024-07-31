КФУ оказался в топ-5 вузов России по поданным заявлениям через «Госуслуги»

Казанский федеральный университет вошел в пятерку российских вузов по числу заявлений на поступление, поданных через портал «Госуслуги». Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

Татарстанский вуз занял пятую строчку — первое место осталось за РАНХиГС, второе — за Финансовым университетом, третье — за СПбГУ. Четвертым стал НИУ ВШЭ.

Всего за время приемной кампании в России абитуриенты подали через портал более 1,6 млн заявлений более чем в тысячу вузов. Это 60% от общего числа заявок. В министерстве напомнили, что прием на бюджетную форму обучения уже завершен, однако абитуриентам по-прежнему доступны платные отделения.

Как сообщает пресс-служба КФУ, на 29 июля в вуз поступило 108 407 заявлений, причем почти 106 тысяч — онлайн. Среди абитуриентов есть 742 стобалльника, 26 двухсотбалльников, два трехсотбалльника и 124 призера школьных олимпиад всех уровней.

На «Госуслугах» можно подать заявление в пять вузов, в каждом из которых можно выбрать до пяти направлений. В случае поступления заключить договор можно дистанционно, подписав его в приложении «Госключ».

Сервис «Госуслуг» разработан в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется по указу Президента России Владимира Путина.