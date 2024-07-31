Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
КФУ оказался в топ-5 вузов России по поданным заявлениям через «Госуслуги»
Казанский федеральный университет вошел в пятерку российских вузов по числу заявлений на поступление, поданных через портал «Госуслуги». Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
Татарстанский вуз занял пятую строчку — первое место осталось за РАНХиГС, второе — за Финансовым университетом, третье — за СПбГУ. Четвертым стал НИУ ВШЭ.
Всего за время приемной кампании в России абитуриенты подали через портал более 1,6 млн заявлений более чем в тысячу вузов. Это 60% от общего числа заявок. В министерстве напомнили, что прием на бюджетную форму обучения уже завершен, однако абитуриентам по-прежнему доступны платные отделения.
Как сообщает пресс-служба КФУ, на 29 июля в вуз поступило 108 407 заявлений, причем почти 106 тысяч — онлайн. Среди абитуриентов есть 742 стобалльника, 26 двухсотбалльников, два трехсотбалльника и 124 призера школьных олимпиад всех уровней.
На «Госуслугах» можно подать заявление в пять вузов, в каждом из которых можно выбрать до пяти направлений. В случае поступления заключить договор можно дистанционно, подписав его в приложении «Госключ».
Сервис «Госуслуг» разработан в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется по указу Президента России Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»