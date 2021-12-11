КФУ недосчитался почти 3,5 тыс. иностранных студентов из-за ситуации с Covid-19

В настоящее время из 7 450 иностранных студентов КФУ в России находится лишь 4 041. Остальные не смогли попасть в страну из-за высокой стоимости билетов, подготовки виз и ситуации с Covid-19, сообщает РБК.

Такая же ситуация отмечается в 14 других крупных вузах, к примеру в МГУ, Высшей школе экономики, Санкт-Петербургском госуниверситете, Уральском федеральном университете им. Б. Н. Ельцина и других.

«В одном из лидеров по количеству учащихся иностранцев в России — в Казанском федеральном университете — из 7 450 студентов очной формы в России находится 4 041 учащийся, при этом за пять месяцев существования алгоритма въезда в Россию въехали чуть больше 1 тысячи людей», — сообщает издание, ссылаясь на пресс-службу вуза.

Также сообщается, что в КФУ, МФТИ, МИФИ, УрФУ, ТГУ, СПбГУ, СПбПУ, МГЛУ, ТПУ, МГТУ им. Баумана иностранные студенты могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Для этого в вузах доступны вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».