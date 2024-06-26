Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
КФУ назвал достижения абитуриентов, которые будут учтены при поступлении в вуз
Индивидуальные достижения (ИД) абитуриентов, которые будут учитываться при поступлении в Казанский федеральный университет (КФУ), перечислила пресс-служба вуза.
Отмечается, что ИД влияет на рейтинг будущего студента. Максимально за их наличие можно получить 10 балов для поступления.
К главным достижениям, за который абитуриент может получить пять балов, относятся:
– наличие золотой или серебряной медали;
– наличие диплома с отличием о среднем или начальном профессиональном образовании;
– победа в конкурсах и олимпиадах из перечня Минпросвещения РФ;
– статус победителя или призера национального, или международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
– статус чемпиона или призера Олимпийских игр, а также чемпиона мира, Европы, победителя первенства мира, первенства Европы.
Далее идут индивидуальные достижения, за которые абитуриенту начисляются по 4 бала:
– прохождение военной службы по призыву, контракту, мобилизации в ВС РФ, а также пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задача, возложенных на ВС РФ в ходе СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Еще три бала начисляются за статус призера заключительного этапа конкурсов и олимпиад из перечня Минпросвещения РФ. Кроме того, два бала начисляются за наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия ГТО.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»