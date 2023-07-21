КФУ начнет подготовку специалистов по новому направлению – «Издательское дело»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета открылась новая программа бакалавриата «Издательское дело. Дизайн информационной среды». Для абитуриентов выделено 20 целевых мест, финансируемых Татарстаном. Подать заявления можно и на платное обучение, сообщает пресс-служба КФУ.

«Совместно с АО “Татмедиа” и Татарским книжным издательством был разработан учебный план, который включает дисциплины по основам современного издательского бизнеса, менеджмента, маркетинга, дизайна и иллюстрирования в издательском деле и в медиасфере. Кроме того, студенты освоят компьютерную верстку, веб-дизайн, научатся редактировать и корректировать тексты на русском, татарском, английском языках, а также изучат филологические аспекты в издательском деле», – рассказал директор ИФМК Радиф Замалетдинов.

По его словам, это очень востребованное направление, поскольку предприятия в области креативных индустрий, издательские и рекламные компании, средства массовой информации ищут специалистов именно этого профиля.

Программа обучения предполагает наличие творческих дисциплин – «Основы графического искусства», «Живописная практика в иллюстрировании», «Графика и графические иллюстрации». В связи с этим абитуриенты должны предоставить портфолио.

«Портфолио может содержать графические и живописные работы, а также работы, выполненные с помощью компьютерной графики, в том числе плакаты, афиши, рекламные буклеты. Абитуриент вправе добавить в свое резюме сделанные им презентации, а также медийные проекты», – уточнила завкафедрой татаристики и культуроведения ИФМК Лилия Мухаметзянова.

Преподавать у студентов будут в основном практикующие специалисты, доктора и кандидаты наук, члены союзов художников и дизайнеров. Во время обучения студенты будут иметь возможность устроиться в крупные компании, где получат профессиональный опыт.

Выпускники станут специалистами в области издательского бизнеса, искусства книжной графики, графического дизайна и компьютерной графики, информационных технологий, иллюстрирования и motion-дизайна, полиграфической продукции и наружной рекламы, создания и продвижения веб-сайтов, верстки и макетирования газет, журналов и книжных изданий.