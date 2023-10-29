КФУ начнет исследования в сфере ИИ и робототехники с вузами Малайзии

Вузы Малайзии выразили заинтересованность в сотрудничестве с Казанским федеальным университетом. Об этом стало известно во время рабочего визита главы Минобрнауки РТ Ильсура Хадиуллина, сообщает пресс-служба министерства.

Во время встречи с министром высшего образования Малайзии было подписано четыре соглашения по КФУ: с Технологическим университетом — о намерениях, с Исламским научным университетом — о намерениях и обмене студентами, с Азиатско-Тихоокеанским университетом технологий и инноваций — о сотрудничестве. Вузы заинтересованы в развитии совместных образовательных программ, проведении научных исследований в области ИИ, робототехники и фундаментальных наук.

Кроме того, руководство малазийских вузов выразило заинтересованность в сотрудничестве с РТ в сфере исламского банкинга и индустрии халяль.