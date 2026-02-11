news_header_top
Общество 11 февраля 2026 17:44

КФУ начнет доклинические исследования трех прототипов лекарств

Казанский федеральный университет в 2026-2027 годах планирует начать доклинические исследования еще трех прототипов лекарственных средств. Об этом сообщил проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Уже разработано и создано 12 прототипов мультимодальных генных и клеточных препаратов. По двум из них начаты доклинические исследования. В 2028 году планируем получить разрешение на клинические испытания лидирующих прототипов», – рассказал он.

В КФУ создан биомедицинский кластер, который объединяет образовательный, исследовательский и клинический блоки, напомнил проректор.

«Через университетскую клинику обеспечивается доступность биотехпрепаратов для пациентов. КФУ входит в перечень организаций, где разрешено производство и персонифицированное использование лекарственных средств», – отметил он.

В проект по разработке биотехнологических лекарственных препаратов КФУ в прошлом году вложил более 500 млн рублей, из них 280 млн рублей – внебюджетные средства. В этом году планируется вложить 570 млн рублей, в том числе 350 млн рублей – средства партнеров.

