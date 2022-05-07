КФУ начал проводить ДНК-исследования останков погибших в Великую Отечественную войну

Казанский федеральный университет и региональная общественная молодежная организация «Объединение “Отечество”» начали реализацию проекта по ДНК-исследованию костных останков, обнаруженных во время поисковых экспедиций. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

«Татарстан является методическим и исследовательским центром по проведению поисковой работы. Казанским федеральным университетом осуществляется проект по созданию ДНК-лаборатории, в которой будут разрабатываться новые методы установления личности. Это положит начало генетической базе данных объединения», – рассказала вице-премьер.

Фазлеева подчеркнула, что поисковики – это гордость Татарстана, и их деятельность необходимо популяризировать среди молодежи. «Региональная общественная молодежная организация “Объединение “Отечество”” – 29 лет сохранения имен и памяти», – отметила она.

По информации пресс-службы КФУ, проект «Память сильнее времени» поддержан грантом Президента России. Он направлен на идентификацию военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Планируется также создать базу данных генетических профилей этих воинов, чтобы найти их родственников.

Сотрудниками Научно-исследовательской лаборатории молекулярно-генетического анализа и Междисциплинарного центра коллективного пользования КФУ выделены и проанализированы образцы ДНК 65 павших бойцов, останки которых были обнаружены поисковиками объединения «Отечество» в районе деревни Зайцева Гора Калужской области.