КФУ начал принимать абитуриентов на обучение по новой программе по издательскому делу

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ с этого учебного года начал набор абитуриентов на программу «Издательское дело, дизайн информационной среды». Об этом сообщил директор института Радиф Замалетдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

Программа курса включает учебные модули по основам современного издательского бизнеса, менеджменту и маркетингу в издательском деле и в медиасфере. Кроме того, студенты смогут освоить компьютерную верстку, редактирование, корректуру текста на русском, татарском и английском языках.

Завершив обучение, выпускники смогут работать в области графического дизайна, иллюстрирования и анимации, графической бренд-коммуникации, верстки и макетирования газет и журналов, книжных изданий, а также создавать веб-сайты, полиграфическую продукцию и наружную рекламу.

«Относительно новыми являются программы “Реклама и связи с общественностью. Копирайтинг и бренд-коммуникации”, “Лингвистика. Русский жестовый язык: теория и практика перевода”. На новые программы пока бюджетных мест нет, но мы работаем с Правительством республики, которое делает заказ на подготовку специалистов», – рассказал спикер.

Несмотря на то что подготовку специалистов по рекламе и лингвистике институт ведет только один-два года, желающих обучаться по этим программам достаточно много, отметил Замалетдинов.

В структуре института есть три высшие школы – русского языка и межкультурной коммуникации И.А. Бодуэна де Куртенэ; русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого и национальной культуры и образования имени Г.Тукая.

В настоящее время в институте обучается около 5 тыс. студентов. Окончат вуз 908 специалистов, более тысячи абитуриентов будут зачислены. «Нам выделено 467 бюджетных мест и 550 внебюджетных. На сегодня приняли около 12 тыс. заявлений. То есть получается – около 12 человек на место», – подчеркнул Замалетдинов.