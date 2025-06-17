КФУ и Татмедиа организуют встречу СМИ и студентов, планирующих карьеру в медиа

В шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ 20 июня в 14:00 состоится первая ярмарка вакансий для студентов, планирующих карьеру в медиаиндустрии. Инициаторами выступили Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Мероприятие пройдет в формате открытого диалога между представителями ведущих СМИ Татарстана и студентами. Редакции расскажут о текущих вакансиях, кадровых запросах и возможностях для молодых специалистов. Участники смогут не только задать вопросы, но и презентовать себя потенциальным работодателям.

Руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что инициатива стала ответом на запрос как со стороны редакций, заинтересованных в поиске талантливых журналистов и контент-специалистов, так и со стороны студентов, стремящихся начать профессиональный путь.

«Мы ожидаем, что наладим самую эффективную форму взаимодействия – прямого диалога работодателя и будущего работника медиа», – сказал Салимгараев.

Он добавил, что на ярмарке редакции будут ждать, что студенты активно проявят себя.

«Считаем, что сегодня, в век онлайна, очень важно проводить такие офлайн-встречи, налаживать открытый диалог всех сторон», – заключил Айдар Салимгараев.