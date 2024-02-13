КФУ и российское историческое общество отправили гуманитарный груз в Луганск

Российское историческое общество (РИО) совместно с Казанским федеральным университетом отправили партию гуманитарного груза в Луганскую народную республику. Эта акция стала одним из звеньев всероссийского гуманитарного автопробега из Владивостока в Луганск, рассказал заместитель председателя приморского отделения РИО Анатолий Савченко.

«Уверенно могу сказать, что Татарстан внес существенный вклад в общее количество груза. При этом суть акции не в общем объеме груза, а в том, чтобы объединить региональные отделения РИО для помощи фронту», – рассказал он.

Савченко добавил, что автопробег преследует три цели: доставить необходимые вещи бойцам в зоне СВО, показать ребятам, которые там воюют и живут, что за ними вся страна, а также показать единство народов, живущих по всей России.

Сам груз состоит из товаров, необходимых в быту: генераторы, обогреватели, ноутбуки, строительная и бытовая техника, одежда, а также продукты питания.

«Всё, что смогли, мы сделали, но при этом мы не хотим на этом останавливаться. Есть понятие, чести, совести и исторической памяти, которыми очень важно дорожить. Это то, что необходимо каждый день. Если Родина просит и в этом нуждаются наши соотечественники, то мы все как один сделаем всё возможное, чтобы помочь», – отметил председатель регионального отделения РИО в Татарстане Рамиль Хайрутдинов.

Среди участников автопробега оказался один из ветеранов СВО Роман Гвоздев, который подчеркнул, что проект возник спонтанно и изначально планировался как небольшая поддержка бойцов, однако за короткий срок акция приобрела всероссийский масштаб.

«И сейчас мы идем такой волной от Владивостока, соединяя множество городов на карте», – заявил Гвоздев.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.