КФУ и Центр Гамалеи договорились о сотрудничестве в создании и внедрении вакцин

Фото: пресс-служба КФУ

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — академик РАН Александр Гинцбург и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин обсудили основные возможные направления для совместной научной работы. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В частности, речь шла о разработке новых вакцин и модификации уже созданных. Ректор КФУ обратил внимание на огромный вклад Центра имени Гамалеи в решение фундаментальных проблем эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной иммунологии.

Отдельно Ленар Сафин упомянул разработку вакцин в период пандемии коронавируса Covid-19, подчеркнув важность и необходимость работы центра на благо общества.

Александр Гинцбург в свою очередь высоко оценил научный потенциал Казанского федерального университета в области медицины, а также громадный опыт вуза в проведении клинических испытаний, подтвержденный отечественными и международными сертификатами.

«Мы заинтересованы в тесном взаимодействии с учеными КФУ, в использовании ваших производственных мощностей и лабораторий, чтобы впоследствии максимально эффективно и быстро внедрять жизненно важные для людей разработки. Уверен, опыт одного из ведущих вузов России, как и в целом Республики Татарстан, по созданию и продвижению инновационных разработок поможет нам в решении данной задачи», — подчеркнул директор Центра имени Гамалеи.

При этом одним из важнейших направлений для совместной работы Гинцбург назвал создание в тандеме с учеными КФУ терапевтических вакцин на основе неоантигенов для лечения онкологических заболеваний.

В ходе беседы стороны также затронули возможность взаимодействия при разработке усовершенствованной вакцины против туберкулеза с последующей ее интеграцией в национальный календарь прививок и создании нового поколения препаратов для решения проблемы множественной лекарственной устойчивости бактерий.

Александр Гинцбург также встретился с вице-премьером РТ Романом Шайхутдиновым. В технопарке имени А. С. Попова татарстанский чиновник рассказал гостю о возможностях особой экономической зоны «Иннополис». Также ученый в сопровождении вице-премьера посетил Университет Иннополис, где ознакомился с учебными программами и научными проектами, разрабатываемыми в вузе.