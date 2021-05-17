КФУ: Горячая вода в общежитиях вуза появится 25 мая

Подача горячей воды в общежития КФУ будет восстановлена к 25 мая. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе университета.

«Горячее водоснабжение отсутствует в общежитиях КФУ, расположенных по адресам: ул. Красной Позиции, 6, 6А, 2а; ул. А.Кутуя, 2б, 2/17. <...> Возобновить подачу горячего водоснабжения планируется к 25 мая», — говорится в сообщении.

Причину отсутствия горячей воды в общежитиях в пресс-службе Казанского университета объяснили аварией на трубопроводе. Сейчас ведутся ремонтные работы по замене коммуникаций. Холодная вода подается в здания в штатном режиме, подчеркнули в вузе.

На вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», были ли предприняты попытки обеспечения студентов горячей водой альтернативными способами, а также обращались ли учащиеся с просьбой о решении этой проблемы к руководству вуза, в пресс-службе КФУ не ответили.

Ранее президент Лиги студентов рассказал, что проблема отсутствия горячей воды в зданиях Казанского федерального университета решается руководством вуза.