КФУ бесплатно обучит желающих татарскому языку

В КФУ стартуют бесплатные курсы татарского языка. Пройти обучение, которое длится два месяца, могут все желающие, сообщает пресс-служба вуза.

Чтобы записаться на обучение, нужно пройти тестирование на уровень владения языком, онлайн-регистрацию и заполнить заявление о зачислении, которое нужно принести с собой на первое занятие. Также потребуется копия паспорта.

Списки зачисленных, расписание занятий групп разместят на доске объявлений в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Планируется, что уроки будут проходить дважды в неделю с 18.00 до 20.15.

Подробнее о занятиях можно узнать по номеру 8(843)293-94-52.