КФУ анонсировал создание собственной NFT-биржи, шоурума и технопарка дизайна в Kazan Expo

Казанский университет заявил о создании первого в России университетского креативного технопарка для архитекторов и дизайнеров на площадях Kazan Expo. Коллаборация Института дизайна и пространственных искусств КФУ и Института вычислительной математики и информационных технологий вуза также позволит создать собственную NFT-биржу (ее планируют запустить уже через год) и шоурум «для тех, кто любит перед покупкой познакомиться с ней руками». Событие анонсировали на пресс-брифинге директора обоих институтов Карина Набиуллина и Дмитрий Чикрин соответственно.

«КФУ для формирования технопарка переданы 18 тысяч квадратных метров на Kazan Expo. Непосредственно Институт дизайна и промышленных искусств КФУ займет 1,5 тысячи квадратных метров. Сердцем креативного технопарка будет наша учебная лаборатория на Kazan Expo. Уже сейчас наши студенты и преподаватели выезжают туда – у нас для этого есть свои автобусы. Креативный технопарк КФУ – это технопарк студенческого предпринимательства в сфере креативных индустрий. Там будут представлены несколько направлений дизайна: предметный и промышленный дизайн (интерьер, экстерьер, дизайн среды, как это реализовывала в комплексном подходе IKEA), дизайн текстиля и аксессуаров, который будет основан в том числе на персонализации и эксклюзиве, а также IT-прототипирование, медиаискусство, NFT-токены и NFT-биржи. Это будет опыт в создании не только опытно-практических образцов, но и коммерциализации. Наши усилия направлены на коммерциализацию знаний и навыков наших студентов», – пояснила Карина Набиуллина.

Креативный технопарк КФУ составят несколько стартапов, в том числе цифровых, среди них – университетская NFT-биржа. Первое время, пояснил Дмитрий Чикрин, это будет биржа для внутреннего вузовского обмена креативных разработчиков, после легализации криптовалют и рынка NTF в России и она станет инструментом заработка для студентов, выпускников и сотрудников КФУ.

«Если просто, что такое NFT? Любой цифровой предмет (объект) может быть снабжен уникальным идентификатором, штрихкодом, условно говоря. Теперь вещами можно владеть в цифровом пространстве, то есть иметь в смартфоне уникальную собственность – эту картину, эту мелодию... Особенно это актуально в дизайнерской среде. Если привычную нам картину надо куда-то нести, вешать, чтобы продемонстрировать, то в цифровом мире этого делать не нужно. В КФУ уже сейчас делается много контента, но он практически никуда не идет, потому что у нас не было механизма, чтобы это делать. Теперь мы запускаем проект собственной NFT-биржи. И как только в России будет принята цифровая валюта, а мы полагаем, что это случится уже в этом году, студенты и выпускники КФУ получат возможность монетизации своих продуктов», – сказал Дмитрий Чикрин.

Он подчеркнул, что цифровой рынок – хороший источник популяризации произведений дизайнеров и разработчиков, а КФУ собственная NFT-биржа, к слову, первая в России, позволит стать лидером в этой области. Сейчас ни один университет России и ближнего зарубежья не имеет собственной NFT-биржи.

«NFT – это технически сложная вещь. Все существующие технологии блокчейна, на которых основаны NFT, созданы за рубежом. Мы будем делать свои технологии блокчейна (никто в России этого еще не делал) и сразу с коммерцией на базе этого механизма. Созданные нами механизмы разместим в открытом доступе, вслед за первым предполагаем возникновение комплекса других цифровых стартапов», – сказал директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ.

Уже к концу 2023 года, по словам Дмитрия Чикрина, в креативном технопарке предполагается создать не менее 5 техностартоапов. К 2025 году должны быть запущены не менее 20-30 стартапов, по крайней мере 5 из которых должны перерасти в крупные устойчивые проекты.

Основным инструментом лаборатории креативного технопарка станет роботизированный комплекс, который уже установлен на Kazan Expo. Программисты КФУ ведут его пуско-наладку, презентация первых результатов ожидается в сентябре. Закупленный в Германии в конце 2021 года, этот агрегат способен решить множество сложнейших задач параметрического дизайна. Предмет сначала будут создавать (проектировать) виртуально, затем ставить задачу роботу по его воплощению – изготовлению каждой детали. Роботизированному комплексу доступны сварка, фрезер, лазер… на нем можно изготавливать от опытных образцов мебели до строительных панелей и целых павильонов. Здесь же, в креативном технопарке КФУ, планируют работу по дизайну и непосредственно пошиву одежды, для этого будет закуплено швейное оборудование.

«Сегодня дизайнер – это не обслуживание уникального богатого клиента. Клиентом дизайнеров сегодня становится весь народ. Происходит смена парадигмы понимания профессии дизайнера, и, может быть, в этом смысле она становится правильной – проектировать массовые товары для массового потребителя. В современном мире расширился список предметов, которыми мы пользуемся в повседневности. И перед нами и стоит задача создания этих предметов, и создания их здесь, в России. Мы учим технологии изготовления предмета, давая представления, что локальная сфера деятельности наших студентов и создает тот мир, который нас окружает. Реальность, которую мы создаем, должна быть нам нужна. Каждого человека окружает несколько тысяч предметов в быту и несколько десятков тысяч предметов в широком смысле. Предметы должны создавать хороший прекрасный мир вокруг, чтобы благодаря им мы могли и жить, и зарабатывать, и себя реализовывать в том числе», – сказал руководитель направления пространственного проектирования Института дизайна Марсель Искандеров.