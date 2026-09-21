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На главную ТИ-Спорт 21 сентября 2026 13:21

Кевин Хейз объявил о завершении карьеры после пяти матчей за «Ак Барс»

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Кевин Хейз объявил о завершении карьеры после пяти матчей за «Ак Барс»
Фото: ak-bars.ru

Американский форвард казанского «Ак Барса» Кевин Хейз объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста. 34-летний нападающий объяснил решение физическим состоянием, которое больше не позволяет показывать прежний уровень.

«Сегодня я принял решение завершить карьеру хоккеиста. Дело в том, что я не могу играть на том уровне, на котором способен, состояние моего организма больше не позволяет мне показывать свой максимум. Я очень благодарен хоккею, в том числе за возможность приехать в Россию. Также благодарен клубу, генменеджеру Марату Валиуллину. Сожалею, что всё получилось не так, как хотелось. Я понял и увидел, что не могу больше помогать команде», – говорится в сообщении в официальных медиа «Ак Барса».

Хейз присоединился к «Ак Барсу» в конце августа, подписав однолетний контракт с зарплатой 80 млн рублей за сезон. За пять матчей в КХЛ он не набрал ни одного очка при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 15 минут.

До переезда в Россию Хейз провел 12 сезонов в НХЛ, выступая за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Виннипег Джетс», «Филадельфию Флайерз», «Сент-Луис Блюз» и «Питтсбург Пингвинз». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 805 матчей и 446 очков.

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