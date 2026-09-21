Кевин Хейс — о времени в Казани: «Рад, что побывал здесь, надеюсь вернуться»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейс, объявивший о завершении карьеры после пяти матчей в КХЛ, высказался о времени, проведённом в Казани. 34-летний американец признался, что, несмотря на короткий и неудачный отрезок, успел проникнуться городом и его культурой.

«Я очень рад, что в моей жизни появился шанс побывать в Казани. Это прекрасный город, прекрасная кухня. Миллер водил меня по ресторанам, мы были под большим впечатлением. Я открыл для себя новую культуру», – заявил Хейс на утренней пресс-конференции.

Форвард также отметил, что надеется на возвращение в Россию вместе с женой, чтобы показать ей места, которые успел полюбить. «Надеюсь, что у меня и жены будет возможность вернуться в Россию, в Казань и другие города, чтобы семья увидела свои корни», — добавил он .

Напомним, что Хейс присоединился к «Ак Барсу» в конце августа, подписав однолетний контракт с зарплатой 80 млн рублей за сезон. За пять матчей в КХЛ он не набрал ни одного очка при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 15 минут. Причиной завершения карьеры хоккеист назвал физическое состояние, которое больше не позволяет показывать прежний уровень .